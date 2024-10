O sytuacji poinformowała irlandzka piosenkarka Roisin Murphy, która leciała z lotniska Stansted na hiszpańską wyspę Ibiza. Jej lot, który miał miejsce 25 października linią Ryanair , nie należał do najprzyjemniejszych. Murphy podzieliła się nagraniem w mediach społecznościowych, na którym relacjonowała, jak spędziła podróż.

Na pokładzie samolotu znajdowało się wiele młodych osób, które jeszcze przed dotarciem na wyspę, znaną z rozrywek i imprez, postanowiły zabawić się podczas lotu. Młodzi pasażerowie puszczali muzykę z przenośnych głośników, śmiali się, krzyczeli i śpiewali. Roisin Murphy miała jednak zastrzeżenia co do takiego zachowania, ponieważ planowała w spokoju przeczytać książkę, co okazało się niemożliwe.