Kilkanaście nowych tras Ryanair, Wizz Air i LOT z Polski. Turyści będą zachwyceni! Fot. Hubert Hardy/East News

W ostatnią niedzielę października czeka nas zimowa zmiana w rozkładzie lotów. Ten okres zazwyczaj nie oferuje tak wielu interesujących kierunków jak sezon letni. Niestety, wiele propozycji lotów zostaje zawieszonych z powodu trudnych warunków pogodowych, które występują zimą.

Mimo to wciąż mamy do wyboru atrakcyjne miejsca. Linie lotnicze, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, przygotowały nowe propozycje w najnowszym rozkładzie.

Wizz Air

Jak informowała redakcja naTemat.pl, węgierski przewoźnik Wizz Air niedawno zmagał się z kilkoma problemami, w tym z awarią systemu rezerwacji. W dłuższej perspektywie linia wycofała się z lotów do Bydgoszczy i Szyman.

Jednak w innych portach lotniczych Wizz Air zwiększa swoją ofertę. W nowym zimowym rozkładzie pojawią się nowe połączenia z Krakowa. Już od 27 października pasażerowie będą mogli polecieć do Bolonii we Włoszech. Dzień później ruszą loty do Walencji w Hiszpanii oraz Bukaresztu, stolicy Rumunii. Ostatnie połączenie do Bukaresztu z pewnością ucieszy pasażerów korzystających z lotniska Balice, ponieważ Wizz Air jest pierwszym przewoźnikiem oferującym tę trasę.

Nowe loty będą również dostępne z lotniska w Gdańsku. Od ostatniej niedzieli października pasażerowie będą mogli polecieć na portugalską wyspę Maderę. Ta trasa będzie realizowana w czwartki oraz niedziele przez cały rok.

Podobna nowość czeka podróżników z Poznania, gdzie uruchomione zostanie połączenie na lotnisko Rzym Fiumicino, również w charakterze całorocznym. Loty będą odbywać się w poniedziałki, środy i piątki, a w sezonie letnim częstotliwość wzrośnie do czterech dni w tygodniu – we wtorki, czwartki, soboty i niedziele.

Kolejną nowością jest połączenie z lotniska Katowice-Pyrzowice do Salerno-Costa d’Amalfi. Salerno, miejscowość położona w regionie Kampania we Włoszech, będzie dostępna od 28 października z częstotliwością dwóch lotów w tygodniu - w poniedziałki i piątki.

Niestety, połączenie z Katowic do Neapolu linią Wizz Air zostanie zawieszone, ale ma wrócić na początku przyszłego roku.

Ryanair

Linia Ryanair z pewnością stanie do rywalizacji z Wizz Air, oferując loty do Rzymu z Poznania na lotnisko Rzym Ciampino cztery razy w tygodniu.

Ryanair koncentruje się na zwiększeniu częstotliwości istniejących połączeń, a na sezon zimowy wprowadzi również nowości. Loty, które dotychczas były dostępne tylko w sezonie letnim, teraz będą także dostępne zimą. Obejmuje to połączenia z Poznania do Palermo, Malagi, Kopenhagi i Salonik, z Katowic na Maltę i Alicante oraz z Wrocławia do Marsylii.

Nowością dla podróżników korzystających z lotniska Katowice-Pyrzowice będzie lot do Reggio di Calabria na południu Włoch, który rozpocznie się 29 października i będzie realizowany we wtorki i soboty.

Z lotniska Balice, po pięciu latach przerwy, ponownie będzie można polecieć do Marrakeszu. Pierwsze połączenie planowane jest na 2 grudnia, a loty będą dostępne w poniedziałki i piątki.

Na początku zimowego sezonu wróci również możliwość lotu z Bydgoszczy do Dublina, realizowanego w piątki i niedziele. Ponadto 28 października pasażerowie korzystający z lotniska w Łodzi będą mogli polecieć do Birmingham, mimo że zniknie trasa do East Midlands.

LOT

Polskie Linie Lotnicze LOT już wcześniej dodały nowe połączenia do swojej siatki. Pod koniec września uruchomiono trasę z Warszawy do Lyonu, a loty realizowane są sześć dni w tygodniu.

Od 30 października możliwe będzie latanie ze stolicy do Larnaki na Cyprze. Z lotniska Chopina uruchomione zostanie również nowe połączenie na Teneryfę, dostępne od 27 listopada. Trasa będzie realizowana trzy razy w tygodniu.

Od 1 grudnia z tego lotniska będzie można również polecieć do Innsbrucku w Austrii. A od nowego roku, dokładnie od 3 lutego, uruchomiona zostanie trasa do Lizbony. Połączenie do Dubaju również wróci do siatki. W sezonie zimowym przedłużona zostanie możliwość udania się do Sarajewa, Dubrownika, Nicei oraz Wenecji. W listopadzie oraz marcu przyszłego roku trasy te będą realizowane pięć razy w tygodniu.

Inne nowe linie

Oprócz największych przewoźników na polskim rynku inne linie również zapowiedziały nowości. Linia easyJet od 15 listopada uruchomi trasę z Krakowa do Birmingham, realizowaną dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki. Linia flyDubai zwiększy częstotliwość lotów z Warszawy do Dubaju z siedmiu do czternastu tygodniowo, co wejdzie w życie 7 października.

Na lotnisku w Gdańsku zadebiutuje nowa linia Jet2.com, która wystartuje 29 listopada. Do końca roku będzie można nią polecieć do Birmingham i Manchesteru. Są to krótkie trasy sezonowe, które powstały z myślą o sympatykach Jarmarku Bożonarodzeniowego w tych miastach. Warto dodać, że w sezonie zimowym Jet2.com uruchomi także trasy "jarmarkowe" z Krakowa do Liverpoolu i Belfastu.

Na lotnisku w Rzeszowie od 8 listopada pojawi się nowy przewoźnik – AirBaltic. Linia ta, pochodząca z Łotwy, umożliwi pasażerom loty do Rygi, z przerwą od 10 stycznia do 21 marca.

Na lotnisku Chopina również zagości nowy przewoźnik – AirArabia. Od 20 grudnia będzie można tymi liniami latać do Szardży, z realizacją pięciu lotów w tygodniu.

