– W tym roku zrobię jeszcze lepsze zasieki, żeby te dzieci nie mogły dotrzeć do naszego ostatniego piętra, bo jak już mówiłam, mamy penthouse i jesteśmy jedynym mieszkaniem na piętrze. Wspólnota również ułatwia mi to, więc na ten czas mam nadzieję, że damy radę zupełnie odciąć moje piętro, bo jesteśmy w stanie zupełnie zablokować windę, żeby nie dojeżdżała do nas i jesteśmy w stanie też postawić zasieki, żeby dzieci nie dochodziły do schodów, bo w zeszłym roku dzieci sfrustrowane tymi zasiekami rzucały nam w drzwi mąką – opowiedziała w rozmowie z Jastrząb Post.

– Jeśli pytasz mnie, czy się przebieram – tak. Jeżeli chodzi o moje bycie rozrywkową, to jestem strasznie nudna. Bardzo się w środeczku starzeję i już mniej jest mnie na jakichkolwiek imprezach. Czy chodziłam na imprezy przebierane? Oczywiście, że tak! Od dziecka. Kiedyś to był po prostu bal przebierańców, a teraz to jest Halloween. (…) Żyjmy i dajmy żyć innym. Niech każdy robi to, co chce i to, co go bawi, tylko niech ludzie szanują też to, że niektórzy nie chcą się bawić – dodała.