Klemańska ma żal do braci Komendy i prokuratorów

– Nic z tego nie rozumiem. (...) I gdzie te miliony nas doprowadziły? Żal mam straszny. Do niego (najstarszego brata – przyp. red.), że mi z nim być nie pozwolił, ale też do tych prokuratorów z Łodzi – powiedziała matka Komendy.

– Znowu wszystko zamietli. Wypytywali, czy Tomek został zgwałcony, czy nie. Ciągle musiał wszystko powtarzać, a oni dalej go wzywali, zdenerwowany wychodził, to znowu jakieś próbki pobierali. Ile można było go męczyć? Ja stamtąd też za każdym razem zaryczana wychodziłam. Ach, na cały świat już jestem wściekła, że to się tak potoczyło – dodała.