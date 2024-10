Choroba Elżbiety Zającówny

W pewnym momencie stan zdrowia aktorki skłonił ją do głębszej refleksji nad tym, co naprawdę liczy się w życiu. – Kiedy poważnie zachorowałam, zrozumiałam, co jest w życiu najważniejsze. Zmieniło się moje podejście do zawodu. Powiedziałam sobie, że nie będę umierać na scenie – mówiła w rozmowie z "Vivą".