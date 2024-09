Najlepsze polskie filmy kryminalne (LISTA)

Jestem mordercą

"Jestem mordercą" Macieja Pieprzycy ("Chce się żyć") z 2016 roku czerpał inspirację prawdziwymi wydarzeniami z lat 70. XX wieku, kiedy policja ścigała seryjnego mordercę zwanego "wampirem z Zagłębia". Scenariusz śledzi pracę młodego porucznika Milicji Obywatelskiej, Janusza Jasińskiego, który po otrzymaniu nowej posady (szefa grupy dochodzeniowej) postanawia za wszelką cenę doprowadzić do schwytania nieuchwytnego mordercy kobiet. W końcu trafia na podejrzanego Wiesława Kalickiego. Mężczyzna nie przyznaje się jednak do żadnej z popełnionych zbrodni.

Do pracy nad kryminałem Pieprzyca zaprosił Arkadiusza Jakubika ("Król"), Mirosława Haniszewskiego ( "Amok" ), Agatę Kuleszę ("Niewinne"), Magdalenę Popławską ("53 wojny"), Michała Żurawskiego ("Kruk. Szepty słychać po zmroku"), Tomasza Włosoka ("Jak pokochałam gangstera" i "Emigracja XD" ) i Piotra Adamczyka ("Listy do M.").

Hazardziści

W 1975 roku Mieczysław Waśkowski stanął za kamerą kryminału "Hazardziści", który przybliża sprawę napadu na bank w Wołowie w 1962 roku. Grupa złożona z pięciu przestępców dostała się do pomieszczeń oddziału Narodowego Banku Polskiego, skąd ukradła aż 12,5 mln złotych. Sprawcom groziła nawet kara śmierci. W 1979 roku ostatnia ze skazanych osób opuściła zakład karny.

Ziarno prawdy

Nagie ciało kobiety zostaje odkryte pod synagogą w Sandomierzu. Ze zwłok spuszczono krew, a narzędzie, którym dokonano zbrodni, jest stosowane do rytualnym uboju zwierząt. Prokurator Teodor Szacki rozpoczyna dochodzenie, które powoduje falę antysemickich nastrojów w lokalnej społeczności. Tak brzmi opis filmu kryminalnego "Ziarno prawdy" w reżyserii Borysa Lankosza ("Rewers") na kanwie powieści autorstwa Zygmunta Miłoszewskiego.

Doppelgänger. Sobowtór

"Doppelgänger. Sobowtór" to thriller szpiegowski Jana Holoubka ("25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komedy") ma w sobie wiele ze współcześnie rozumianego kryminału. Jego akcja rozgrywa się w latach 70. XX wieku. Do Strasburga do niemieckiej przyjeżdża rodziny podający się za Hansa Steinera, syna Helgi Steiner, polski szpieg Józef Wieczorek. Prawdziwy Hans mieszka zaś w Gdańsku – ma na imię Józef Wieczorek. Mężczyzna nie zdaje sobie sprawy, że ktoś z wywiadu podszywa się pod jego faktyczną tożsamość.