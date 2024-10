Natalia w komedii kryminalnej "Vabank" Juliusza Machulskiego

Zającówna jako Natalia wniosła do filmu element romantyczny i kobiecy wdzięk. Jej rola, choć nie kluczowa dla głównej intrygi, to zapadła w pamięci wielu widzów.

Artystka po latach przyznała, że nie spodziewała się, iż będzie to tak duży hit, ale – jak dodała – była wtedy bardzo młoda i nie znała się jeszcze na scenariuszach. – Przeczytałam go pierwszy raz i mówię: "o jej, jak tam mało jest tej Natalii", inni tak dużo tam mówią, a ja tylko kilka zdań, trzy dni zdjęciowe. Ale później zrozumiałam, że tam było wszystko tak dobrze poukładane – wyznała.

Strażniczka Zajacanna w "Seksmisji"

Alicja Krawiec w filmie "Nadzór"

W latach 80. Zającówna dołączyła do obsady filmu pt. "Nadzór" w reżyserii Wiesława Saniewskiego. To produkcja psychologiczno-obyczajowa, której akcja toczy się w więzieniu.

– Kiedyś razem z Krzysztofem Kolbergerem brałam udział w telewizyjnej debacie o seksie. Zapytany o to, jak aktorzy radzą sobie z odtwarzaniem scen intymnych, Kolberger powiedział, że to tylko kreacja, warsztat aktorski, odtworzenie pewnych emocji. Krzysztof dodał, że to nie ma nic wspólnego z życiem osobistym aktora. Odpowiedziałam mu wtedy, że zagrałam w "Nadzorze" scenę nazwijmy ją miłosną, z Gabrysia Kownacką i uwielbiam ją do dziś! – żartowała w jednym z wywiadów.