– Antoni Macierewicz za to, co robi Polsce od 30 lat, powinien już dawno siedzieć. Mam nadzieję, że wreszcie będzie siedział – powiedział dziś Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych. Ta niezwykle ostra reakcja to jego komentarz do przedstawionych właśnie efektów prac komisji ds. badania rosyjskich i białoruskich wpływów.