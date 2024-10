W piątek, 25 października wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wystosował apel do prezydenta Andrzeja Dudy , wzywając go do odebrania Antoniemu Macierewiczowi Orderu Orła Białego, który został mu nadany we wrześniu 2022 roku.

– Panie prezydencie wnioskuję o pozbawienie pana Antoniego Macierewicza Orderu Orła Białego, którym został odznaczony 23 września 2022 r. Ustawa z 1992 r. mówi, że prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu orderu jeżeli odznaczony dopuścił się czynu w skutek, którego stał się niegodny jego posiadania. Uważam, że pan Macierewicz jest osobą niegodną do posiadania Orderu Orła Białego – zwrócił się do prezydenta.

– Tu nie chodzi o odbieranie komukolwiek zasług. Nikt nie podważa dokonań pana Macierewicza w ramach KOR. Tylko to nie działa tak, że jak już raz dostaniesz odznaczenie, to do końca życia można robić to co się chce. Pan Macierewicz dopuścił się haniebnych czynów i na tej podstawie, korzystając z przepisów prawa można odebrać mu order – dodał wicemarszałek Sejmu.