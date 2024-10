Macierewicz zwołał konferencję prasową, by dać odpór przekazom stawiającym go w – delikatnie mówiąc – nie najlepszym świetle.

"Cały samolot ma ślady wybuchów"

– Przedstawię to, co jest najważniejszym argumentem będącym wynikiem pracy podkomisji. (…) To jest obecność materiałów wybuchowych na samolocie TU-154 nr 101, która została przez nas zidentyfikowana w oparciu o dokumentację prokuratury, nie naszą – mówił Antoni Macierewicz na konferencji prasowej.

– Uważa pan, że to, co zostało zaprezentowane w tym raporcie, prowadzi do refleksji, że to dla pana znakomity dzień? – pytał Macierewicza reporter TVN24 Radomir Wit.