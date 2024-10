– Pewne jest to, że kilka miesięcy wcześniej Beata Klimek zamontowała w swoim mieszkaniu kamerę, umieściła ja na wprost drzwi wejściowych. Klucze do jej mieszkania miał zarówno mąż, jak i teściowie – powiedział detektyw.

– Ktoś ją wyłączył. Mógł to zrobić, np. przez wyłączenie bezpieczników – przekazał.

Podobna sytuacja miała miejsce kilka dni wcześniej, kiedy Beata wybrała się z dziećmi na całodniową wycieczkę do Poznania .

Andała dodał, że na jednym z wcześniejszych nagrań widać, jak inne sprzęty w mieszkaniu "migają", co może sugerować ingerencję w sieć elektryczną. Oprócz tego zdradził więcej informacji na temat męża Beaty Klimek.

– Coś się musiało wydarzyć na terenie tego domu lub obok. Kobieta nie zniknęła tak sobie. Wiele na to wskazuje, że ktoś pozbawił ją życia, a tajemnica zaginięcia wiąże się z jej sytuacją rodzinną i trudnymi relacjami z małżonkiem — dodał detektyw Andała. –Wersja samobójstwa jest też brana pod uwagę, ale jest mniej prawdopodobna – przekazał.

Zaginięcie Beaty Klimek

Tego dnia, po odprowadzeniu trójki dzieci na przystanek, miała jechać do pracy, jednak nigdy tam nie dotarła. Dzieci po powrocie zastały pusty dom. Wezwano służby , które przeczesały okolice – psy tropiące zgubiły ślad na polnej ścieżce prowadzącej do lasu.

– Zapytałbym ją, dlaczego to zrobiła – przyznał i dodał – Żona mi się odgrażała. Mówiła: ty jeszcze zobaczysz. Najgorzej boli mnie to, że ukradli mi dzieci. Będę walczył o nie. Nie odpuszczę, bo to są moje dzieci i kocham je całym sercem – powiedział Faktowi.