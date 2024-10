Anna Kalczyńska już niedługo pojawi się w Telewizji Polskiej, a dokładnie w TVP World. Dziennikarka poprowadzi nowy program publicystyczny "Face to Face" oraz główny serwis informacyjny stacji "World News Tonight". Po raz pierwszy widzowie będą mogli ją tam zobaczyć w poniedziałek, 4 listopada.

W oficjalnym komunikacie przekazano, że w "Face to Face" Kalczyńska "porozmawia z ekspertami na temat najważniejszych wydarzeń międzynarodowych istotnych z punktu widzenia Polski i regionu". Format będzie trwał 25 minut, a jego emisję zaplanowano w poniedziałki i czwartki o godz. 22:40.

Z kolei w "World News Tonight" prezenterka dołączy do Aarona Dahmena, Klaudii Czerwińskiej, Donalda Arletha i Diany Skay. Ma również występować w porannych serwisach informacyjnych.

"Dołączenie do TVP World to mój powrót do telewizji newsowej i fantastyczna możliwość rozwoju zawodowego, pracy w języku angielskim. Bycie blisko świata zawsze było moim marzeniem, dlatego cieszę się, że mogę je spełnić. Na polskim rynków mediów TVP World jest unikalnym miejscem" – skomentowała swoje zmiany w życiu zawodowym sama zainteresowana.