Groźna bójka w kebabowym zagłębiu Warszawy. W ruch poszły noże, zatrzymano 4 osoby

Temperament plus ostre narzędzia to często wstęp do tragedii. Blisko takiej było w Warszawie, w tzw. kebabowym zagłębiu stolicy. Spotkanie kilkunastu Turków, wśród których kilku miało noże, skończyło się ranami u jednego z nich. Policja zatrzymała czterech najbardziej krewkich uczestników zdarzenia.