Tragedia w Serbii. Runęła konstrukcja dworca z 1964 roku

Do zawalenia się zadaszenia nad wejściem na teren dworca doszło w piątek 1 listopada ok. godziny 11:50. Na miejsce od razu wezwano służby ratunkowe. Rannych do szpitali zabierały kolejne karetki. Ok. godziny 14 na miejscu nadal miało być siedem załóg pogotowia, a także policja i strażacy, o czym informuje serwis blic.rs. Trwały przeszukiwania gruzów, pod którymi być może nadal znajdowali się ludzie.