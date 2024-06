"Nie dłużej niż trzy, cztery miesiące". Prezydent Serbii zapowiada wojnę w Europie

Alan Wysocki

W ojna w Ukrainie trwa i nic nie wskazuje na to, by miała wkrótce dobiec końca. Kraje NATO się zbroją, a przed całym Zachodem stoi widmo eskalacji agresji ze strony Rosji. Teraz prorosyjski prezydent Serbii udzielił wywiadu, w którym zapowiedział wybuch konfliktu w Europie. Jak stwierdził, to nie kwestia lat, a kilku miesięcy.