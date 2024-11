Ile kosztuje Kancelaria Prezydenta? W 2025 roku może to być 312 mln zł

Wybory prezydenckie 2025

"PiS gra o to, by ich kandydat w ogóle wszedł do drugiej tury. Z kolei największą wygraną KO byłoby niedopuszczenie do tego, by druga tura się odbywała.