Policjantki zauważyły, że dziecko ma liczne zasinienia na głowie, co skłoniło je do wezwania karetki pogotowia.

Rodzice pod wpływem alkoholu

Policjantki sprawdziły stan trzeźwości rodziców. Badanie wykazało, że oboje byli pod wpływem alkoholu – mężczyzna miał blisko promil, a kobieta około pół promila. W związku z tym oboje zostali zatrzymani i przewiezieni do aresztu. Ich syn jest obecnie hospitalizowany, a sprawa została przekazana do prokuratury, która zdecyduje o dalszych krokach.

– Czekamy na opinię biegłego co do obrażeń tego chłopca. Powiadomiona jest Prokuratura Rejonowa w Koszalinie, prokurator podejmie decyzję co dalej – dodała rzeczniczka policji Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Szokujące odkrycia po Halloween

– Dzieci zbierały cukierki w Lipkach Wielkich. Mój Igor miał gwoździa, prawie zęba połamał. To malutki gwoździk, nawet nie chcę myśleć, co by było, gdyby go połknął. Jestem zdruzgotana, tracę wiarę w ludzi. Całą noc przez tę sytuację nie spałam. Mieszkańcy są w szoku, w końcu mieszkamy w małej społeczności, wszyscy się znamy. Nie chce się wierzyć w to, ile jest zła w ludziach – przyznała kobieta w rozmowie z serwisem gorzowianin.com.