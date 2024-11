Jak informowaliśmy w naTemat.pl, Beata Klimek ostatni raz była widziana 7 października. Poszukiwania 47-letniej mieszkanki miejscowości Poradz trwają od ponad trzech tygodni. Ostatnią osobą, która ją widziała, była sąsiadka. Panie spotkały się około godziny 7 rano, gdy odprowadzały dzieci na przystanek autobusowy. Po tym spotkaniu Beata miała udać się do pracy, jednak nigdy tam nie dotarła, a nikt więcej jej nie widział.

Funkcjonariusze, którzy zostali powiadomieni o zaginięciu, do tej pory nie ustalili miejsca pobytu kobiety. Śledztwo w tej sprawie trwa, zaangażowano także prywatnego detektywa, Arkadiusza Andała. Przekazał on, że w domu Beaty Klimek znaleziono kamerę, która zarejestrowała jej poranne wyjście. Następnie jednak ktoś ją wyłączył.

Mąż zaginionej Beaty Klimek o sprawie

Beata Klimek mieszkała w jednym domu z trójką dzieci i teściami. Obecnie jest w trakcie rozwodu z mężem. Para była w konflikcie. Jan Klimek jakiś czas temu zdecydował się zamieszkać z nową partnerką, mimo to często bywał w swoim byłym domu. Tak było również 7 października, jednak jak stwierdził, nie widział żony po tym, jak ta wyszła odprowadzić dzieci.

– Zapytałbym ją, dlaczego to zrobiła. Żona mi się odgrażała. Mówiła "ty jeszcze zobaczysz". Najgorzej boli mnie to, że ukradli mi dzieci. Będę walczył o nie. Nie odpuszczę, bo to są moje dzieci i kocham je całym sercem – powiedział "Faktowi".