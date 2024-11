Tak wygląda sytuacja w "swing states" przed 5 listopada

Ostatni sondaż w siedmiu "swing states" przed głosowaniem 5 listopada wykonano dla dziennika "The New York Times". Takie są jego wyniki:

W Newadzie Donald Trump może liczyć na 46 proc. poparcia, a Kamala Harris na 49 proc. W Karolinie Północnej Donald Trump może liczyć na 46 proc. poparcia, a Kamala Harris na 48 proc. W Wisconsin Donald Trump może liczyć na 47 proc. poparcia, a Kamala Harris na 49 proc. W Georgii Donald Trump może liczyć na 47 proc. poparcia, a Kamala Harris na 48 proc. W Pensylwanii oboje mogą liczyć na 48 proc. poparcia. W Michigan oboje mają po 47 proc. poparcia. W Arizonie Donald Trump może liczyć na 49 proc. poparcia, a Kamala Harris 45 proc.

"Swing states" są kluczowe dla wyborów w USA

Z kolei stacja CNN zwraca uwagę, że to Pensylwania jest najważniejszym stanem, w którym toczy się bitwa o zwycięstwo w tych wyborach. Telewizja przypomina, że w 2016 roku Trump został pierwszym Republikaninem, który wygrał w Pensylwanii od czasu George'a H.W. Busha w 1988 roku. Ale Biden wygrał tam za to w 2020 roku.

49 proc. procent pytanych w tym badaniu popiera Harris, a 46 proc. Trumpa. Jest to wynik podobny do poprzedniego sondażu ABC News/Ipsos opublikowanego w zeszły weekend. To badanie wykazało, że Harris ma 51 proc. poparcia w skali kraju, a Trump 47 proc.