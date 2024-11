Donald Trump zapowiedział, że jeśli zostanie wybrany na prezydenta, to doprowadzi do szybkiego zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą. Stwierdził nawet, że może to osiągnąć w ciągu 24 godzin, choć nie ujawnił szczegółów swojego planu. Osoby z jego otoczenia sugerują, że planuje on postawić Ukrainie ultimatum dotyczące wstrzymania dostaw broni, jeśli Kijów nie podejmie rozmów z Rosją. Jednocześnie zamierza zagrozić Rosji zwiększeniem dostaw uzbrojenia do Ukrainy, jeśli ta nie zainicjuje negocjacji.