Jolanta Brzeska zginęła 14 lat temu. Prokuratura zdecydowała

Prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku umorzył śledztwo 28 października, a informację o tym przekazano w poniedziałek . Aktywistka zginęła 1 marca 2011 roku w Warszawie . Została oblana łatwopalną cieczą, a następnie jej ciało zostało podpalone. Do dziś nie wiadomo jednak, kto to zrobił.

Świadek mówił o "gestach przypominających taniec"

W komunikacie śledczych czytamy też o zeznaniach "niemalże naocznego świadka". Stwierdził on, że "w tamtym miejscu i czasie widział i fragmentarycznie słyszał rozmawiających ze sobą mężczyznę i kobietę. "Świadek zeznał, że usłyszał, że w pewnym momencie rozmowa przekształciła się w sprzeczkę, po tym, gdy kobieta oczekiwała od mężczyzny spełnienia jakieś obietnicy" – czytamy.

Śledztwo ws. śmierci Jolanty Brzeskiej, znanej działaczki z Warszawy

Tam, postanowieniem z 8 kwietnia 2013, zostało ono umorzone z uwagi na niewykrycie sprawcy zabójstwa. We wrześniu śledczy wrócili do tej sprawy i trafiła ona do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.