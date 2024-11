Wybory prezydenckie w USA to jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii nie tylko amerykańskiej polityki, ale całego świata. Obserwujemy je uważnie w Europie i Polsce, ich wynik może bowiem wpłynąć również na przyszłość Starego Kontynentu. Co czeka Amerykę i świat po wyborach? Na te pytania stara się odpowiedzieć pięć świetnych filmów i reportaży na bezpłatnym serwisie streamingowym ARTE.tv. Całą kolekcję znajdziecie (i obejrzycie) poniżej.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Pew Research Center, aż 70 procent Amerykanów ocenia tegoroczne wybory w USA jako kluczowe dla przyszłości kraju – Stany jeszcze nigdy nie były tak podzielone i spolaryzowane. W obliczu globalnych kryzysów: politycznego, klimatycznego i energetycznego, pytania o kierunek amerykańskiej stają się coraz bardziej palące. A zadajemy je sobie również na całym świecie, również w Polsce, w obliczu m.in. wojen w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie.

Widmo powrotu Donalda Trumpa na scenę polityczną budzi szczególne kontrowersje i wątpliwości zachodniego świata. Jego rządy z lat 2017-2021 wprowadziły istotne zmiany w polityce zagranicznej, co wpłynęło na relacje USA z Europą oraz jej innymi kluczowymi partnerami. Pomimo licznych skandali, afer towarzyszących tej prezydenturze, a nawet sądowego wyroku Trump ma teraz realne szanse, aby wygrać z Kamalą Harris.

Amerykańska wiceprezydentka jest reprezentantką amerykańskiej różnorodności. Jest wojownicza i zdeterminowana, by przełamywać bariery społeczne. 3 listopada została pierwszą kobietą – i to czarnoskórą – piastującą urząd wiceprezydenta w Stanach Zjednoczonych. Teraz, godnie zastępując w wyborczym wyścigu Joe Bidena, idzie po stanowisko prezydenta USA. W najświeższych sondażach jest praktycznie na równi z Trumpem. Czy Amerykanie jej zaufają?

Jak będzie wyglądał nowy układ sił politycznych na naszym globie, jeżeli lider Partii Republikańskiej zwycięży? Czy Trump zakończy wojnę w Ukrainie, czy doprowadzi do eskalacji konfliktu?

Reportaże i filmy dokumentalne o polityce w USA bezpłatnie na ARTE.tv

Powinniśmy uzbroić się w wiedzę na temat tego, co dzieje się u naszego kluczowego partnera. Reportaże i filmy dokumentalne o USA przygotowane przez ARTE.tv i dostępne za darmo, pozwalają zgłębić ten temat i zrozumieć, jakie wyzwania stoją przed Ameryką i światem w obliczu wyborów. Obejrzycie je na ARTE.tv w kolekcji "Wybory w USA", ale prezentujemy je również w całości poniżej.

"Skrajna prawica w Waszyngtonie"

Skrajna prawica nigdy nie była w Stanach tak silna, jak za rządów Donalda Trumpa. Jednak jej droga do Waszyngtonu rozpoczęła się dużo wcześniej, jeszcze za kadencji Ronalda Reagana. U źródeł tego marszu leży "rewolucja republikańska", której głównymi architektami są Newt Gingrich i Leonard Leo.

– Wybierzcie mnie znów do Białego Domu, a wykorzenimy i bandziorów ze skrajnej lewicy, komunistów, marksistów, faszystów żyjących w granicy naszego kraju. (…) Jestem Waszą zemstą – deklarował przed wyborami Donald Trump. W Stanach Zjednoczonych trwa obecnie zimna wojna domowa i póki co nie wiadomo, która wizja świata zwycięży.

Film dokumentalny "Skrajna prawica w Waszyngtonie" ukazuje, w jaki sposób radykalna prawica zyskała wpływy w polityce USA, z naciskiem na okres prezydentury Donalda Trumpa. Dokument bada nie tylko jego rolę, ale także analizuje, jak konserwatywne środowiska zdobywały krok po kroku władzę.

"Harris vs Trump: co to oznacza dla Europy?"

Reportaż "Harris vs Trump: co to oznacza dla Europy?" bada wpływ rywalizacji między Kamalą Harris i Donaldem Trumpem na Europę i jej politykę, podkreślając różnice w podejściu do kluczowych kwestii, takich jak zmiany klimatyczne, polityka zagraniczna i migracyjna. W tym krótkim filmie eksperci analizują, jak wyniki wyborów w USA mogą wpłynąć na relacje, bezpieczeństwo i gospodarkę w Europie.

"Powrót Trumpa – kontrowersje i perspektywy"

Były prezydent USA Donald Trump powraca do wyścigu o Biały Dom. Dokument analizuje różne aspekty powrotu Donalda Trumpa na scenę polityczną po jego pierwszej prezydenturze. Przedstawia kontrowersje związane z jego działaniami, a także wpływ jego retoryki na amerykańskie społeczeństwo. Eksperci oraz analitycy omawiają, jak Trump mobilizuje swój żelazny elektorat oraz jakie wyzwania stoją przed nim przed potencjalnym powrotem do władzy.

Film "Powrót Trumpa – kontrowersje i perspektywy" omawia również, jak jego polityka może wpływać na przyszłość Partii Republikańskiej oraz jakie konsekwencje mogą wynikać z tej wygranej dla demokracji w USA.

"USA: Mur Trumpa"

Film "USA: Mur Trumpa" koncentruje się na kontrowersyjnej decyzji Donalda Trumpa o budowie muru na granicy z Meksykiem. Zawiera wypowiedzi ekspertów, lokalnych mieszkańców oraz imigrantów, ukazując zarówno obawy związane z bezpieczeństwem, jak i humanitarne implikacje tego projektu.

Przez pryzmat muru analizowane są kwestie tożsamości narodowej, rasizmu oraz polityki migracyjnej USA. Ten krótki dokument pokazuje, jak mur stał się symbolem podziałów w społeczeństwie amerykańskim i jakie skutki przyniósł dla relacji z sąsiadami.

"American Trip"

Rok po wyborze Donalda Trumpa twórcy tej serii odbywają podróż po różnych regionach Stanach Zjednoczonych, aby spotkać się z obywatelami: od Alaski po Teksas – obserwują codzienne życie Amerykanów w erze Trumpa. Serial dokumentuje spotkania z mieszkańcami, ich historie i codzienne życie.

Poprzez osobiste opowieści, widzowie mogą zobaczyć, jak lokalne problemy są związane z szerszymi zjawiskami politycznymi i społecznymi tego kraju. Serial dokumentalny "American Trip" stawia pytania o amerykańską tożsamość, marzenia i rozczarowania mieszkańców, ukazując złożoność życia w USA w obliczu zmieniającego się świata. Tutaj znajdziecie wszystkie krótkie odcinki, poniżej prezentujmy pierwszy.

Bezpłatne reportaże i dokumenty na ARTE.tv

