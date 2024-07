Jeszcze ci mało amerykańskiej polityki? Spokojnie, te siedem politycznych seriali cię nasyci

Amerykańska polityka czasem fascynuje, czasem odstrasza, a niekiedy... nawet śmieszy. Jesteś fanem waszyngtońskich intryg? Łap te siedem politycznych seriali wprost zza oceanu. Na obecną dynamiczną sytuację w Stanach Zjednoczonych jak znalazł.

Amerykańska polityka to wdzięczny temat dla seriali Fot. Kadry z seriali "Prezydencki poker" i "Figurantka"

Na amerykańskiej scenie politycznej sporo się ostatnio dzieje. Prezydent Joe Biden zrezygnował z kandydatury w tegorocznych wyborach, a reprezentować Partię Demokratyczną (i stanąć na wyborczym ringu z Donaldem Trumpem) ma obecna wiceprezydentka Kamala Harris.

Mimo że Krajowa Konwencja Demokratów w Chicago odbędzie się dopiero 19 sierpnia, to już raczej pewne, że Harris zostanie oficjalna mianowana na kandydatkę demokratów. Z doniesień Associated Press wynika, że już 2579 delegatów Partii zadeklarowało, że poprze obecną wiceprezydentkę USA. Tymczasem wymagane minimum do otrzymania nominacji wynosi 1976 głosów.

Jedno jest pewne: czeka nas ostra kampania polityczna. Kamala Harris ma wsparcie gwiazd i polityczną pozycję, ale Donald Trump (który przeżył niedawno atak na swoje życie)... idzie jak walec. Czy wiceprezydentka go zatrzyma? Dowiemy się dopiero w dniu wyborów prezydenckich w USA, czyli 5 listopada.

Amerykańskie seriale polityczne

A na razie oglądajmy seriale polityczne, które przybliżą nam skomplikowaną politykę w USA. Wybraliśmy siedem świetnych tytułów. Smacznego!

1. House of Cards (2013-2018)

Gdzie oglądać? Netflix

Ile sezonów i odcinków? 6 sezonów, 73 odcinki

O czym jest "House of Cards"? To losy bezwzględnego i przebiegłego kongresmena Franka Underwooda (Kevin Spacey) oraz jego równie ambitnej żony Claire Underwood (Robin Wright). Serial bada granice, do jakich ta dwójka jest gotowa się posunąć, aby zdobyć władzę, a nieobce są im manipulacje, szantaże, oszustwa, a nawet morderstwa.

Dlaczego warto obejrzeć? Serial "House of Cards", amerykańska wersja brytyjskiego pierwowzoru z 1990 roku, jest wciągający, mroczny, znakomicie zagrany i ekscytująco przedstawia zakulisowe polityczne intrygi. Tutaj moralność jest ambiwalentna, a korupcja wszechobecna. Uważany jest za jeden z najlepszych seriali Netfliksa, zdobył aż siedem nagród Emmy i dwa Złote Globy. Niestety cieniem położył się na nim skandal seksualny z udziałem Kevina Spaceya w 2017 roku. Aktor został zwolniony, a szósty sezon nakręcono już Franka Underwooda.

2. Prezydencki poker (1999-2006)

Gdzie oglądać? Max

Ile sezonów i odcinków? 7 sezonów i 154 odcinki

O czym jest "Prezydencki poker"? Opowiada o prezydenturze fikcyjnego prezydenta z Partii Demokratycznej Josiaha Bartleta (Martin Sheen). Akcja dzieje się w Białym Domu, a każdy odcinek ukazuje życie zawodowe i prywatne nie tylko przywódcy USA, ale również głównych polityków z prezydenckiej administracji, w tym szefa sztabu, dyrektora ds. komunikacji i rzecznika prasowego. Ci muszą codziennie radzić sobie z kwestiami politycznymi, relacjami międzynarodowymi i oczywiście kryzysami.

Dlaczego warto obejrzeć? Serial "Prezydencki poker" ("The West Wing") jest uważany za jedną z najlepszych amerykańskich produkcji telewizyjnych – zdobył aż 26 nagród Emmy. Kultowy tytuł Aarona Sorkina (twórcy "Newsroomu", scenarzysty "Social Network" i reżysera "Procesu Siódemki z Chicago") jest chwalony za optymistyczne podejście do polityki oraz podkreślanie wagi służby publicznej i etycznej władzy, co stawia go w zupełnym kontraście do "The House of Cards".

Inteligentne dialogi, świetne występy aktorskie (w obsadzie oprócz Martina Sheena są m.in. Rob Lowe, Allison Janney, Alan Alda czy Richard Schiff), złożone postaci i poruszanie ważkich problemów społecznych uczyniły z tego politycznego serialu tytuł nie tylko absolutnie uwielbiany przez widzów, ale wręcz już kultowy za oceanem.

3. Skandal (2012-2018)

Gdzie oglądać? Disney+

Ile sezonów i odcinków? 7 sezonów i 124 odcinki

O czym jest "Skandal"? Olivia Pope (Kerry Washington), była dyrektorka ds. komunikacji Białego Domu, obecnie prowadzi własną firmę zajmującą się zarządzaniem kryzysowym, jednak nie może uciec od przeszłości. Serial zagłębia się w polityczne skandale, medialne i prawne dramaty oraz skomplikowane relacje osobiste. Olivia i jej zespół nie tylko chronią publiczne wizerunki swoich elitarnych klientów, ale jednocześnie zmagają się z własnymi sekretami i aferami.

Dlaczego warto obejrzeć? Serial "Skandal" Shondy Rhimes (showrunnerka "Chirurgów", producentka "Sposobu na morderstwo" i "Bridgertonów") zgrabnie łączy polityczne intrygi z dramatem, thrillerem i romansem. Zwroty akcji, świetne dialogi i znakomita rola Washington zrobiły ze "Skandalu" hit, który doczekał się aż siedmiu sezonów.

4. Figurantka (2012-2019)

Gdzie oglądać? Max

Ile sezonów i odcinków? 7 sezonów i 65 odcinków

O czym jest "Figurantka"? To pełna humoru opowieść o Selenie Meyer (Julia Louis-Dreyfus), fikcyjnej wiceprezydentce (a później prezydentce) Stanów Zjednoczonych, która ma wielkie ambicje, ale... mniejsze kompetencje i talenty. Mimo że ma wpadkę za wpadką, a doradza jej nieporadny zespół, to pnie się po szczeblach amerykańskiej polityki.

Dlaczego warto obejrzeć? Serial "Figurantka" ("Veep") to zupełnie inne, bo komediowe spojrzenie na amerykańską politykę. Bo czemu się z niej nie pośmiać? Nie brakuje tutaj absurdów, ale i ciętej satyry na współczesną politykę oraz rządzących, którzy nierzadko są niekompetentni i egoistyczni również w prawdziwym świecie. Oprócz tego to aktorski popis Julii Louis-Dreyfus, która za "Figurantkę" zdobyła worek nagród.

5. Madam Secretary (2014-2019)

Gdzie oglądać? SkyShowtime

Ile sezonów i odcinków? 6 sezonów i 120 odcinków

O czym jest "Madam Secretary"? Elizabeth McCord (Téa Leoni) to była analityczka CIA, która nieoczekiwanie zostaje Sekretarzem Stanu po tajemniczej śmierci swojego poprzednika. Dyplomacja międzynarodowa i kryzysy polityczne, terroryzm i umowy handlowe, intrygi w Waszyngtonie, połączenie życia rodzinnego z ciągłą pracą... Przed nią dużo wyzwań.

Dlaczego warto obejrzeć? Serial "Madam Secretary" to szczere i wnikliwe spojrzenie na wysokie rangą polityczne funkcje oraz związane z nimi wyzwania i problemy. Czyli polityka, ale po ludzku (w końcu życie jednego z najważniejszych polityków w USA raczej nie należy do najłatwiejszych). Produkcja CBS jest ceniona za realistyczne przedstawienie globalnej polityki i dyplomacji, a z wielowymiarową postacią graną przez Téę Leoni łatwo się utożsamić. A dodatkowo serial... bardzo wciąga.

6. Designated Survivor (2016-2019)

Gdzie oglądać? Netflix

Ile sezonów i odcinków? 3 sezony i 53 odcinki

O czym jest "Designated Survivor"? Tom Kirkman (Kiefer Sutherland), niski rangą członek amerykańskiego rządu, niespodziewanie zostaje prezydentem po ataku na Kapitol, w którym giną wszyscy, którzy są wyżej od niego w linii prezydenckiej sukcesji. Serial eksploruje jego nagły awans do władzy oraz wyzwania, przed którymi staje. A jest ich sporo: uspokajanie społeczeństwa, stabilizacja rządu, odkrywanie prawdy o zamachu i oczywiście... rządzenie krajem.

Dlaczego warto obejrzeć? Serial "Designated Survivor" łączy elementy dramatu i thrillera politycznego z napięciem i akcją, które Kieferowi Sutherlandowi, gwieździe przeboju "24 godziny", nie są obce. Tutaj wciela się w zwykłego człowieka wrzuconego nagle w niezwykłe okoliczności, co jest świeżym i ekscytującym spojrzeniem na gatunek. A oprócz tego mamy w "Designated Survivor" wszystko, co w serialach politycznych najlepsze, czyli intrygi, afery i skomplikowane międzyludzkie relacje.

7. American Crime Story: Impeachment (2021)

Gdzie oglądać? obecnie niedostępne w Polsce

Ile sezonów i odcinków? 10 odcinków (to trzeci sezon antologii "American Crime Story")

O czym jest "American Crime Story: Impeachment"? To trzeci sezon kryminalnego serialu Ryana Murphy'ego, w którym twórca bierze na warsztat prawdziwe historie. Wcześniej opowiedział o sprawie O.J. Simpsona oraz o zabójstwie Gianniego Versacego. Tym razem Murphy skupił się na seks-skandalu w Białym Domu, w którym Bill Clinton (Clive Owen) został oskarżony o utrzymywanie kontaktów seksualnych ze swoją stażystką Monicą Lewinsky (Beanie Feldstein). Wydarzenia te doprowadziły do próby impeachmentu prezydenta USA.

Dlaczego warto obejrzeć? Serial "American Crime Story: Impeachment" jest jedynym na tej liście tytułem, który przedstawia prawdziwe polityczne wydarzenie – i to takie, którym żyły nie tylko całe Stany Zjednoczone, ale praktycznie cały świat. Dokładnie pokazuje kulisy "afery rozporkowej", medialne szaleństwo oraz osobiste i publiczne reperkusje skandalu z Clintonem i Lewinsky (a także skandali politycznych w ogóle).

Smaczkiem jest również fakt, że produkcja Ryana Murphy'ego ("American Horror Story", "Dahmer Potwór: Historia Jeffreya Dahmera) przedstawia słynny skandal z perspektywy jego kluczowych postaci, takich jak Linda Tripp (Sarah Paulson) i Paula Jones (Annaleigh Ashford), a przede wszystkim sama Monica Lewinsky (zaangażowana w stworzeniu serialu), której głos w całej aferze wcześniej pomijano i podważano.

