Kaczorowska u Wojewódzkiego

Za to Agnieszka Kaczorowska postanowiła wystąpić w talk-show Kuby Wojewódzkiego. W tym samym odcinku na kanapie u showmana pojawi się aktor Tomasz Włosok. Emisję pełnego materiału z tymi gośćmi zaplanowano na wtorek (5 października) na antenie TVN .

Natomiast już teraz w sieci można obejrzeć zwiastun. W wyciętych fragmentach prowadzący pyta Kaczorowską o jej rolę w "Klanie". Później pada też z jego ust: – Czy ty jesteś gotowa na to, żeby tak serio trochę pogadać?

Na kolejnym urywku gwiazda oficjalnie ogłasza: – Rozstaliśmy się jako para, rozstaliśmy się jako... no, jeszcze nie mamy rozwodu, ale... – i ucina wątek.

Potem dodaje też jeszcze: – Jestem tutaj, jeśli trzeba to powiedzieć, to powiedzmy to raz a dobrze i zakończmy.