Dagmara Kaźmierska o swoim byłym mężu. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Dagmara Kaźmierska jest jedną z bardziej kontrowersyjnych postaci polskiego showbiznesu. Jeszcze niedawno jej kariera medialna trwała w najlepsze. Polsat zaprosił ją do "Tańca z gwiazdami". Nagrano także format "Dagmara szuka męża". Wcześniej Kaźmierska wypromowała się na programie "Królowe życia" w TTV.

Jednocześnie nie było tajemnicą, że w 2009 została zatrzymana, a następnie skazana prawomocnym wyrokiem za "działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji".

Gdy kilka miesięcy temu ujawniono wstrząsające historie kobiet, według których Kaźmierska miała być dla nich okrutna, celebrytka wycofała się nieco ze świata w blasku fleszy i wyjechała za granicę.

Do tej pory zdarza jej się jednak być aktywną w social mediach. Podczas jednej z transmisji live Kaźmierska została zapytana, czy odwiedza męża w więzieniu.

– Mój mąż już dawno wyszedł z więzienia. Odsiedział prawie 12 lat i wyszedł. Mój mąż jest dawno na wolności i ma się bardzo dobrze. Każdemu życzyłabym takiego życia, jakie ma mój mąż – stwierdziła i dodała, że więcej o tej relacji i mężu opowiedziała w swojej książce.

Historia Dagmary Kaźmierskiej i jej męża

Kaźmierska w autobiografii pt. "Prawdziwa Historia Królowej Życia" faktycznie poruszyła wątek swojej miłosnej relacji z Pawłem Kaźmierskim.

Poznała go jako 19-latka i szybko się zakochała, chociaż jej mama i babcia były przeciwne związkowi. Mężczyzna należał do półświatka przestępczego i był postrachem w Kłodzku.

"Wiedziałam, kto to jest. Każdy znał Kaźmierskiego. Był u nas królem, ale do rządzenia rękę miał ciężką. Wszyscy się go bali. Chciałam być z Pawłem i nic poza tym nie było dla mnie ważne. Paweł dawał mi siłę i poczucie bezpieczeństwa. Uważałam, że to dużo w zamian za lojalność, która zresztą nic mnie nie kosztowała, bo i tak świata poza nim nie widziałam" – czytaliśmy na łamach książki.

Zaczęli się spotykać i szybko zostali parą, mimo że Paweł Kaźmierski ograniczał nowej dziewczynie kontakty ze znajomymi. Przyszła celebrytka zaszła w ciążę. Gdy była w 6. miesiącu pod jedną z dyskotek doszło do strzelaniny. Kaźmierski ranił wówczas lokalnego gangstera, który zmarł w szpitalu. Został później za to skazany.

Ale zanim trafił do więzienia, uciekł do Stanów. Był poszukiwany listem gończym. Po tym, jak dołączyła do niego partnerka, przez jakiś czas żyli na walizkach, często zmieniając miejsce pobytu. Gdy jednak decydowali się wrócić do Polski, Kaźmierski został aresztowany.

Dagmara postanowiła wziąć z nim ślub w areszcie. Mimo tego romantycznego gestu, ich związek nie przetrwał próby, jaką był wyrok.

"On wiele lat był w zakładzie karnym, ja też byłam. Dużo rzeczy się wydarzyło. (...) Potem ze złośliwości wobec siebie podjęliśmy decyzję o rozwodzie. Pierwszy rozwód nie wyszedł, bo popłakaliśmy się oboje na sprawie rozwodowej. Pogodziliśmy się, ale jakiś czas później znów nasze drogi się rozeszły i już na stałe" – przekazała Kaźmierska.

Choć – jak twierdzi celebrytka – nie do końca byli przekonani do tej decyzji to dziś "on ma swoją rodzinę" i ona też.