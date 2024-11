W poniedziałek (4 listopada) policjanci pionu kryminalnego ze szczycieńskiej komendy zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o brutalną napaść na księdza . Do zdarzenia doszło 3 listopada na plebanii parafii św. Brata Alberta. Sprawcą jest 27-letni mieszkaniec Szczytna. Jak usłyszeliśmy w olsztyńskiej prokuraturze, mężczyzna usłyszał już zarzut usiłowania zabójstwa.

Napaść na księdza w Szczytnie. Wiemy, co 27-latek powiedział śledczym

– Przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Potwierdził, iż szedł tam z zamiarem dokonania zabójstwa oraz rabunku na mieniu księdza. Jedynie obecność osoby trzeciej, której się nie spodziewał, sprawiła, że nie zrealizował swojego zamiaru – mówi naTemat.pl Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie .

– We wtorek do Sądu Rejonowego w Szczytnie zostanie złożony wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu. Zakładamy, że sąd rozpozna ten wniosek we wtorek – dodaje Daniel Brodowski.