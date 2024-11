Harris wybrała wyjątkowe miejsce na wieczór wyborczy

Poinformowała o tym w wywiadzie dla radia KDKA. – Będę w mojej macierzystej uczelni, na Uniwersytecie Howarda – powiedziała. Harris studiowała tam m.in. politologię. Podczas studiów polityczka wstąpiła także do korporacji studentek Alpha Kappa Alpha. Było to jedno z pierwszych bractw studenckich dla Afroamerykanów.

Kamala Harris ma też bardzo ciekawą historię rodzinną. Dziennikarka naTemat.pl Magdalena Górnicka-Partyka rozmawiała o tym z autorem jej biografii "Kamala’s Way: An American Life" ("Droga Kamali: Amerykańskie Życie") Danem Morainem.

Biografia Harris to niesamowita historia córki imigrantów

– Kamala Harris jest odbiciem Stanów Zjednoczonych – to naród imigrantów: każdy z nas pochodzi z innego zakątka świata, z wyjątkiem Rdzennych Amerykanów. To podstawa tego, kim ona jest jako człowiek i kandydatka i czym przemawia do wyborców. Jest naszym lustrem. Jej matka przyjechała do USA jako 19-latka, by zdobyć wiedzę na świetnym uniwersytecie – University of California Berkeley – opowiedział nam.