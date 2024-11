– Podczas rozmowy z Oprah Winfrey Kamala Harris powiedziała, że jeśli ktoś nieproszony wejdzie do jej domu, to do niego strzeli. W tej kampanii pokazuje prawdziwą siebie, jest autentyczna – dokładnie taka, jaka jest. I myślę, że wyborcy to doceniają. Ja też doceniam, że otwarcie i wprost mówi o posiadaniu broni i dlaczego w ogóle musiała ją kupić – mówi w rozmowie z Magdaleną Górnicą-Patryką dla naTemat Dan Morain, autor książki "Kamala Harris: pierwsza biografia". Czytaj więcej