Dlaczego? Bo żeby wygrać wyścig do Białego Domu, trzeba zgromadzić 270 głosów elektorskich. Większość stanów przyznaje głosy elektorskie, którymi dysponuje, na zasadzie "zwycięzca bierze wszystko".

Oznacza to, że nawet jeśli różnica między kandydatami jest niewielka (na przykład w Georgii Donald Trump przegrał w 2020 roku zaledwie niecałymi 12 tysiącami głosów), przegrany kandydat nie otrzymuje ani jednego głosu elektorskiego.

"Swing states" jest siedem. Są to stany: Georgia (16 głosów elektorskich), Michigan (15), Nevada (6), Karolina Północna (16), Pensylwania (19), Wisconsin (10) i Arizona (11).

Obecnie (oczywiście w teorii, bo przecież i wyniki w stanach "pewnych" mogą się odwrócić) Trump powinien mieć 219 głosów elektorskich i potrzebuje do zwycięstwa 51, z kolei Kamala Harris powinna mieć 226 głosów i do zwycięstwa potrzebuje 44 elektorów.

Wyniki wyborów prezydenckich w USA w poszczególnych stanach:

Indiana (11 głosów elektorskich) Kentucky (8 głosów) Wirginia Zachodnia (4 głosy)

Vermont (3 głosy elektorskie) New Hampshire (4 głosy)

W wielu stanach na oficjalne wyniki będziemy czekać bardzo długo, może nawet do 9 listopada. W części stanów wtedy właśnie będą liczone ostatnie głosy oddane korespondencyjnie. Nie jest wykluczone, że czas oczekiwania na oficjalne wyniki będzie jeszcze dłuższy, ze względu na możliwe protesty wyborcze i konieczność ponownego liczenia głosów.

W wyborach w 2020 r. w niektórych stanach mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem, które eksperci nazwali "czerwonym mirażem". Prowadził w nich Donald Trump (czerwony to kolor Republikanów). A potem, gdy policzono głosy oddane drogą korespondencyjną, doszło do "niebieskiego przesunięcia" na rzecz Demokratów i Joe Bidena.