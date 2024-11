Nie tylko Harris i Trump rywalizują w wyborach. Kim jest Chase Oliver?

Łukasz Grzegorczyk

K amala Harris i Donald Trump – to między nimi toczy się główna walka o prezydenturę w USA. Amerykanie na kartach do głosowania mają jednak więcej nazwisk do wyboru. Wśród nich jest Chase Oliver, kandydat Partii Libertariańskiej, który od początku przekonywał, że to idealny czas na niezależnego kandydata.