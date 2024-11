Sprawca ataku na księdza uniknie kary? Śledczy ujawnili nam, co mówił na przesłuchaniu

W minioną niedzielę po wieczornej mszy św. w Szczytnie miał miejsce napad na plebanii w parafii św. Brata Alberta. Pobity proboszcz trafił w ciężkim stanie do szpitala. Sprawcę szybko zatrzymano i grozi mu wysoka kara więzienia, której jednak może uniknąć. O co dokładnie chodzi? Zapytaliśmy o to w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie.