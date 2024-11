"Elegia dla bidoków" Vance'a była bardzo popularna w USA

Ale opowieść o ubogiej i dysfunkcyjnej rodzinie Vance'ów – J. D. był pierwszym jej członkiem, który skończył studia – to tylko protekst. Autor pokazał ludzi, którzy nie wierzą już w "Amerykański Sen" i są niezrozumiani przez pozostałą część Ameryki.

Sugerował, że mieszkańcy Pasu Rdzy nie potrafią odnaleźć się we współczesnych Stanach Zjednoczonych z powodu kultury, w której się wychowali. Sukces utrudniają im chociażby takie ich charakterystyczne cechy, jak: skłonność do bójek, podejrzliwość do obcych, opór wobec władzy czy lojalność wobec rodziny.