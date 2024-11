Kandydat Republikanów na wiceprezydenta to autor hitowej "Elegii dla bidoków" (org. "Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis"). Czyli książki, która kilka przez lata utrzymywała się na liście bestsellerów "The New York Times", a później doczekała się ekranizacji – zadania tego podjął się Netflix. W tej historii J. D. Vance opisał swoje trudne, naznaczone biedą, przemocą i narkomanią matki dzieciństwo spędzone w małym miasteczku z tzw. Pasa Rdzy – niegdyś amerykańskiego centrum przemysłu ciężkiego (w czasach świetności mówiono o "Stalowym Pasie"), które popadło w ruinę. Film na podstawie książki wyreżyserował Ron Howard, a Glenn Close odtwarzała postać tak ważnej w życiu J. D. "Mamaw". "Recenzje tej książki nie były entuzjastyczne, ale mainstreamowe media zachwycały się J. D. Vancem jako tym, który 'najlepiej pomaga zrozumieć sukces Trumpa'. Został w następstwie komercyjnego sukcesu swojej książki etatowym komentatorem CNN, a redakcja 'New York Timesa' chętnie przedstawiała go jako głos amerykańskiej prawicy" – pisał o J. D. Vansie w naTemat.pl Jakub Noch.