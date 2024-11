Minęło już kilka lat od kiedy Grzegorz Markowski odszedł z Perfectu i zrezygnował z regularnych występów na scenie. Fani mogą go oglądać jedynie sporadycznie, na przykład w ramach gościnnego udziału na koncertach swojej córki .

Grzegorz Markowski: Płyta jest perfect i Tomek też jest perfect

Obojętny wobec tego, co się dzieje u gwiazdy, nie pozostał także jej ojciec. Nagranie z Grzegorzem Markowskim pojawiło się w sieci. – Drodzy państwo, dzień dobry, tu Grzegorz Markowski, jakby ktoś mnie zapomniał – zażartował na początku, a w kadrze były także jego dwa czworonożne pupile.

– "Miłość, wiara, nadzieja" to tytuł singla Patrycji Markowskiej, naszej córki. Bardzo piękna płyta, w której miał udział Tomek – wspomniał o zięciu i dodał: – Wypadłeś świetnie w teledysku. Jesteś po prostu "perfect", płyta jest "perfect".

Dodajmy, że we wtorek (5 listopada) podczas specjalnego eventu dotyczącego twórczości Markowskiej, sama zainteresowana uchyliła nieco rąbka tajemnicy na temat swojego nowego związku.

Blisko dwa lata temu rozstała się z Jackiem Kopczyńskim , ale teraz odnalazła szczęście i miłość u boku innego mężczyzny. – Bardzo potrzebowaliśmy zachować nasz związek przed fleszami, w tajemnicy (....). Kilka miesięcy temu wzięliśmy ślub i to jest wspaniały czas w moim życiu, zwłaszcza jak się przeplata z muzyką i jest taką inspiracją – przyznała.

A kim jest mąż Patrycji Markowskiej? O jego życiu niewiele wiadomo, ale swego czasu Markowska zdradziła, że jej ukochany jest restauratorem. Mężczyzna wystąpił w teledysku do piosenki "Miłość, wiara, nadzieja". "Inspirowaliśmy się z Tomkiem nawzajem, dlatego zaprosiłam go do tego klipu" – napisała na Instagramie gwiazda.