Tak Rosiewicz śpiewał dla Trumpa

– Kiedy okazało się, że Trump przyjeżdża do Polski, to chciałem wystąpić przed nim i Melanią. Ale niestety para prezydencka nie mogła przyjechać wcześniej do Polski i nie zdążyłem zrobić tego występu. Ale przekazałem nagranie audio i wideo do kancelarii prezydenta RP i do kancelarii ministra spraw zagranicznych, żeby dotarło do Trumpa. Mam nadzieję, że będzie jakiś odzew i to się tak łatwo nie skończy tylko na tych dwóch piosenkach – przekonywał.