Warto dodać, że jeden z posłów PiS, Mariusz Gosek, wyraził swoją sympatię do nowego prezydenta USA , zakładając czapkę z napisem "Make America Great Again" i publikując zdjęcie w tej stylizacji na platformie X.

Bronisław Komorowski komentuje wydarzenia w Sejmie

– Dla mnie ta demonstracja w Sejmie była jednak czymś bardzo niesmacznym, niestosownym. Ja to traktuję jako taki przejaw polskiego 'kundlizmu'. Bo co to za obyczaj, żeby urządzać euforyczne oklaski dla prezydenta innego kraju, który na dodatek nie jest w tej izbie, tylko za oceanem? To jest jakiś przejaw polskich kompleksów. Ja to określę mianem kundlizmu – ocenił Komorowski