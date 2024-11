– Terapia jest skończona. Zostałem wypisany do hospicjum domowego. W moim przypadku nie ma leczenia. Siedzieć i czekać aż przyjdzie czas. Emil wie, że jestem ciężko chory i dużo czasu nam nie zostało – powiedział mężczyzna.

Pan Mikołaj z Siedlec szuka rodziny dla synka. Mężczyzna umiera

Lekarze założyli mu specjalny dren odprowadzający płyn zalegający w płucach, aby mógł łatwiej oddychać. – Nie było szans na to, żeby zahamować czy odwrócić postęp choroby. Rokowanie jest, niestety, niedobre. Raczej należy liczyć to w miesiącach. To przejmujące, że życie człowieka, który samotnie opiekuje się synem, jest zagrożone – powiedział reporterom prof. Stefan Wesołowski, dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.