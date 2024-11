Maryla Rodowicz nigdy nie ukrywała, że lubi szybkie luksusowe samochody. Przed laty miała pewien model Porsche w unikalnym kolorze, o którym chętnie mówiła w mediach. Tymczasem w sieci pojawiła się właśnie oferta sprzedaży tego pojazdu. Ile trzeba za niego zapłacić i co na to gwiazda? Kulisy tej transakcji są jednak nieco inne, niż może się niektórym wydawać.

Maryla Rodowicz sprzedaje auto od byłego męża. Fot. Instagram / Rodowicz

Reklama.

Nie od dziś wiadomo, że Maryla Rodowicz oprócz wielkiej pasji, jaką jest muzyka, ma też zamiłowanie do luksusowych aut marki porsche. Swego czasu chwaliła, że (były już dziś mąż) Andrzej Dużyński kupił jej na 20. rocznicę ślubu pewien model w wyjątkowym kolorze.

– To już moje piąte porsche w życiu. I trzecie, które dostałam od męża. Sprowadzono je z Niemiec, czekałam na nie pół roku. (...) Nikt w Polsce nie ma porsche takiego samego koloru. Ten egzemplarz został wyprodukowany dopiero w tym roku – mówiła gwiazda w rozmowie z "Faktem" w 2009 roku.

Chodzi o Porsche 911 Carrera S z 3,8-litrowym silnikiem bokser o mocy 385 KM, napędem na tylne koła, 7-biegową przekładnią PDK oraz pakietem Sport Chrono, dzięki któremu auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 4,3 s.

Reklama.

Choć pojazdem już od wielu lat nie jeździ Rodowicz, to w internecie pojawiło się ogłoszenie sprzedaży. Wspomniano, że to właśnie nim kiedyś "śmigała" po drogach gwiazda. Przedstawiciele firmy chcą za nie 349 tys. zł.

– Ja przestałam jeździć tym porsche w 2014 r. To było porsche moje i nie moje, bo mój mąż kupował mi samochody, a potem odbierał. Kupował je po prostu na firmę. (...) Tak więc ja go nie sprzedaję, bo nie mam go od 10 lat. Pewnie kolejny handlarz samochodami stwierdził, że "na Marylę" pójdzie lepiej – skomentowała to Rodowicz.

Branżowe media wspomniały, że pojazd ma już "trzeciego właściciela", a czy legendarna polska wokalistka ma już nowszy model?

Reklama.

– W moim garażu nie ma już żadnego porsche, ale przyznam, że mam słabość do tej marki. Pierwsze kupiłam sobie sama w latach 70. Co prawda było do remontu, ale było moje. Gdy wyjeżdżałam na ulice, była sensacja – opowiedziała.

Rodowicz rozwiodła się z mężem

Przypomnijmy, że ostatnie małżeństwo Rodowicz rozpadło się. Artystka z Andrzejem Dużyńskim była przez ponad trzy dekady. Pobrali się w 1989 roku. Doczekali się syna – Jędrzeja. Ostatecznie mężczyzna odszedł do innej kobiety – tak przynajmniej opowiadała gwiazda.

Oficjalnie Maryla Rodowicz i Andrzej Dużyński dostali rozwód w 2021 roku, jednak o wyrok walczyli ponad trzy lata i niejednokrotnie przenosili temat z sali sądowej do portali plotkarskich, w których przerzucali się oskarżeniami.

Reklama.

Maryla Rodowicz to ikona polskiej estrady. Jak dobrze znasz jej największe przeboje? [QUIZ]

W lutym 2024 roku okazało się, że Dużyński się ożenił, co Rodowicz niespodziewanie wyjawiła w rozmowie z portalem Pomponik. – Spotkałam się z taką dozą zazdrości i byłam świadkiem, jak kobiety zalecały się do mojego byłego męża, który właśnie się ożenił tydzień temu i... no właśnie... – powiedziała.