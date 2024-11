Tak teraz wygląda Jennifer Grey

– Moim zdaniem – a nie używam tego słowa często – Jesse jest geniuszem i genialnie zestawił bardzo ludzki ból z historycznym i strasznym okrucieństwem. Pytanie, czy pamięć o Holokauście i obozach umniejsza naszemu osobistemu bólowi, samotności poczuciu bycia samemu na świecie ze swoim bólem. To film o byciu człowiekiem i o tym, jak to jest odczuwać ból, radość, samotność i powiązania, i o tym, że twój ból – nawet najmniejszy – jest twoim bólem i zauważony, a nie zawstydzany czy negowany, jest częścią życia – powiedziała o historii z "Prawdziwego bólu" Jennifer Grey.

O czym jest "Prawdziwy ból"?

Produkcja Eisenberg 8 listopada trafiła do kin. To opowieść o dwóch braciach ciotecznych: Davidzie (w tej roli sam reżyser) oraz Benjim (Kieran Culkin, gwiazda "Sukcesji").

Ci dwaj skrajnie różni młodzi mężczyźni spotykają się na wycieczce i to szczególnej: śladami Holocaustu w Polsce. Stąd pochodziła ich ukochana wspólna babcia, która przeżyła nazistowski obóz na Majdanku w czasie wojny, a potem wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Przed śmiercią poprosiła wnuków, aby pojechali do Polski i zobaczyli, skąd pochodzi ich rodzina. Dała im nawet pieniądze na podróż.

Amerykanie przylatują do Warszawy i spotykają się z resztą grupy oprowadzanej przez brytyjskiego przewodnika (Will Sharpe), w której jest także Marcia (wspomniana gwiazda "Dirty Dancing" Jennifer Grey).

Jak wspomina w swojej recenzji tego filmu Ola Gersz , Eisenberg nazwał go "listem miłosnym do Polski".

– I mimo że jego słowa można nazwać "marketingową gadką", to po seansie mogę powiedzieć: "Prawdziwy ból" to faktycznie list miłosny do Polski. I to szczery, chociaż nieoczywisty – oceniła nasza recenzentka.