W tym bloku w Gdańsku nie wolno palić na balkonie

Nie wszyscy są jednak z tego zadowoleni. Część mieszkańców twierdzi, iż to naruszenie wolności obywateli. – To jest mój ogródek, moje mieszkanie – powiedziała jedna z mieszkanek dla Radia Gdańsk.

– Wizyta w domu (lub aucie), w którym się pali, to jedna z najgorszych rzeczy, która może się przytrafić niepalaczowi. Poważnie. To jest katastrofa. Nawet krótka wizyta u dziadków, którzy palą w domu, każdorazowo kończy się tym, że po powrocie musimy od razu wszystkie ubrania wrzucać do prania! I mówimy o sytuacji, w której oni nie palą przy nas, ale po prostu dom jest już prześmierdnięty – mówił w czerwcu naTemat.pl pan Mateusz.

Sytuacja między sąsiadami staje się napięta szczególnie latem , gdy otwarte okno umożliwia ruch powietrza w mieszkaniu i choć trochę wytchnienia od upału. Sieć wówczas pełna jest narzekań osób, które we własnym mieszkaniu są zmuszone do wdychania cudzego dymu.

"Jak jest ciepło to mam do wyboru: czuć smród fajek albo zamknąć okno i zrobić sobie saunę na cały dzień" – skarżył się latem tego roku jeden z internautów. "Jak najbardziej za (zakazem). Codziennie kilka razy zamykam balkon, bo co godzinę sąsiad musi palić papieroska i smród leci do góry" – wtórował mu inny.