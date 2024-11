Fani Maccabi Tel Aviv przyjechali w czwartek do Amsterdamu, aby obejrzeć mecz swojej drużyny z Ajaxem. Lokalne media odnotowały, iż najpierw dochodziło do pomiędzy nimi a lokalnymi kibicami do utarczek słownych.

Izraelczycy zaatakowani po meczu w Amsterdamie

Dwóch fanów Maccabi Tel Aviv, Aviv i Harel tak zrelacjonowało działania policji w rozmowie w publicznej telewizji Kan w Izraelu: – Policja stała z boku, nie robiąc zbyt wiele, jakby odbywał się jakiś protest. – To był pogrom. Zostaliśmy porzuceni przez policję w Amsterdamie – dodał do tego Dan Kopleh, który był również w Holandii .

Reakcja władz w Izraelu i Holandii

– Jutro minie jak 86 lat temu była Noc Kryształowa, kiedy Żydzi na europejskiej ziemi byli atakowani za to, że byli Żydami. Teraz to się powtórzyło – powiedział Netanjahu, odnosząc się do wydarzeń z 9 listopada 1938 roku. Wówczas doszło w Niemczech do pogromu, który stanowił punkt zwrotny w narastających prześladowaniach Żydów, które ostatecznie doprowadziły do Holokaustu.