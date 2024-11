"Gazeta Wyborcza" dowiedziała się, że w piątek późnym wieczorem polski prezydent Andrzej Duda poleci do Stanów Zjednoczonych. Wylot zaplanowano na godzinę 22.

Media: Duda leci do USA spotkać się z Trumpem

Duda ma udać się tam do posiadłości Donalda Trumpa w Mar-a-Lago na Florydzie. Jak podaje "GW", ma się tam odbyć "impreza prezydencka Trumpa", gdzie pojawić się ma również prezydent Węgier Viktor Orban . "Wyborcza" twierdzi, iż ten wyjazd nie był konsultowany z rządem.

Gratulacje Dudy dla Trumpa

Dodajmy, że po wyborach Andrzej Duda szybko pogratulował Donaldowi Trumpowi osiągniętego w wyborach wyniku, publikując wpis w mediach społecznościowych, który napisał w języku angielskim. Nie jest tajemnicą, że utrzymują oni poprawne, a nawet "przyjacielskie" relacje. "Gratulacje, panie Prezydencie. Zrobił Pan to" – brzmiała treść jego wpisu na platformie X.

Zwrócił się też do wyborców w USA, szczególnie tych z Polonii. "Dziękuję wszystkim moim Rodakom (Polakom i Amerykanom polskiego pochodzenia) uprawnionym do głosowania w USA, którzy oddali swój głos w wyborach prezydenckich. Wzięliście w swoje ręce odpowiedzialność za przyszłość Ameryki. Niech będzie Wielka z pożytkiem dla Was, ale także dla bezpieczeństwa i pomyślności Polski" – dodał w kolejnym poście.