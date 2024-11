Harris bez szans – deklasacja zamiast emocjonującego wyścigu

Ostatecznie rozkład głosów elektorskich jest dla Demokratów druzgocący: Według informacji opublikowanych w czwartek rano, 7 listopada przez New York Times Donald Trump zdobył 295 głosów elektorskich, pozostawiając Kamalę Harris z 226 głosami daleko w tyle. Wynik ten, mimo że nadal trwa liczenie głosów, w dużej mierze obala wcześniejsze sondaże, które wskazywały na wyrównaną walkę między kandydatami.

Kamala Harris reprezentująca demokratyczne wartości odniosła sukces głównie tylko w dużych miastach. Tych punktów wydaje się być niewiele, jednak trzeba pamiętać, że są to ośrodki z dużą ilością wyborców, co pozwoliło Harris otrzymać głos od prawie 68 milionów ludzi. Podczas gdy na Trumpa według obecnie przedstawionych wyników zagłosowało ponad 72 miliony amerykanów.

Trump podkreślał w swoim wystąpieniu, że zbudował "największy ruch wszech czasów" , podkreślając szerokie poparcie społeczne, które – jak zaznaczył – przerosło dotychczasowe podziały polityczne i etniczne w Stanach Zjednoczonych . Przełamanie tradycyjnych podziałów dało mu wyraźną przewagę, której Harris nie mogła zniwelować. Zarówno zamożne przedmieścia, jak i mniejsze miejscowości tym razem poparły Trumpa. Kluczowy okazał się wzrost poparcia ze strony mężczyzn, zwłaszcza białych i latynoskich, co zadecydowało o wyniku w kilku kluczowych stanach.

Fenomen Trumpa – jak zdobył poparcie w całej Ameryce?

Donald Trump , w nawiązaniu do kampanii sprzed lat, w 2024 roku postawił na narrację jeszcze bardziej skrajną i populistyczną. Podbił serca wyborców, ale posłużył się przy tym szeregiem kontrowersyjnych i często mijających się z prawdą haseł. Trump w swojej kampanii nie unikał teorii spiskowych – powielał nieudowodnione informacje o zagrożeniach ze strony migrantów jedzących psy i koty oraz kłamstwa wyssane z palca o manipulacjach swoich przeciwników politycznych.

Wielu analityków podkreśla, że obietnice Trumpa, takie jak masowe deportacje czy powrót produkcji do Stanów Zjednoczonych , są w dużej mierze nierealne, biorąc pod uwagę zarówno zasoby, jak i ograniczenia prawne. Przeciwnicy zarzucają mu, że podkręcał społeczne niezadowolenie, obiecując łatwe rozwiązania skomplikowanych problemów.

"Niebieski mur" runął – dlaczego Ameryka stała się trumpowska?

Trump zbudował swoją kampanię na obietnicach powrotu do "dawnej Ameryki", w której nie ma miejsca dla imigrantów, a kraj ma izolować się od zewnętrznych zagrożeń. W tej narracji, zbudowanej na dezinformacji i kłamstwach, zniknęły racjonalne argumenty o rozwoju społecznym czy współpracy międzynarodowej.

Jego strategia skupiła się na polaryzacji, co poskutkowało tym, że część wyborców, w tym wielu Latynosów, którzy wcześniej byli lojalni wobec Demokratów, uwierzyła w retorykę Trumpa. Zamiast podjąć próbę znalezienia wspólnych rozwiązań dla kraju, Trump postawił na politykę dzielenia. To właśnie za cenę obietnic nieosiągalnych celów, takich jak masowe deportacje czy wycofanie się z globalnych zobowiązań, udało mu się zdobyć poparcie w miejscach, które do tej pory były bastionami Demokratów.