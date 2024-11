Fot. face to face / Reporter

Tony Todd nie żyje. Był legendą kina grozy

Jak poinformowało amerykańskie czasopismo "The Hollywood Reporter", Tony Todd zmarł w środę (6 listopada) w swojej posiadłości w Los Angeles . W ostatnich minutach jego życia towarzyszyła mu żona, Fatima. Pochodzący z Waszyngtonu aktor miał 69 lat.

Gwiazdor urodził się w 1954 roku. Dorastał w mieście Hartford w stanie Connecticut, gdzie ukończył naukę w The Artists Collective, Inc. Aktorstwa uczył się w należącym do laureata nagrody Tony (teatralnego Oscara), Eugene'a O'Neilla, teatru Nationa Actors Theatre Institute.