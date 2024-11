Mężczyzna wszedł na pomnik smoleński w Warszawie

Na fladze tego mężczyzny jest odesłanie do profilu na YouTube oraz podpis "wyjaśnienie katastrofy Smoleńskiej, to czego nikt Ci nie powie".

To nie pierwszy taki incydent w Warszawie

– Stąd bardzo dobra i szybka decyzja, żeby ewakuować najbliższy teren. Informacja została przekazana dyżurnemu i trafiła do dowództwa komendy. Przeszliśmy z akcji do operacji i stąd między innymi wszystkie siły, które były do dyspozycji, zostały skierowane do działania – dodał. Nikomu wówczas nic się nie stało.