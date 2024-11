Znany komik ostro o "Jokerze 2"

Znany komik Tim Dillon, którego w "Jokerze 2" oglądaliśmy w scenach rozgrywających się w Azylu Arkham, był ostatnio gościem w popularnym podcaście "The Joe Rogan Experience", gdzie podzielił się swoimi przemyśleniami na temat pracy przy filmie Phillipsa. – To najgorszy film, jaki kiedykolwiek powstał – stwierdził bezpardonowo.

– Nie ma tam żadnej fabuły. Siedzieliśmy z innymi facetami w strojach ochroniarzy, bo "pracowaliśmy" w Azylu Arkham. Zwróciłem się do jednego z nich i usłyszałem jakieś bzdury, więc powiedziałem: "Co to, k*rwa, jest?". A oni na to: "To będzie bomba, człowieku" – tak komik opisywał swój pobyt na planie "Folie à deux".