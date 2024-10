5 filmów, które okazały się finansową klapą (LISTA)

Większość wytwórni filmowych będących najsilniejszymi graczami na rynku (z pominięciem tych niezależnych) jest nastawiona przede wszystkim na zysk. Dlatego też w ostatniej dekadzie mamy tyle remake'ów, sequeli, prequeli i rebootów – pragmatyzm bierze górę, a to, co raz sprawdziło się w przeszłości, ma mniejsze szanse na niepowodzenie w przyszłości.

1. Joker: Folie à Deux

W weekend otwarcia "Joker: Folie à Deux" zainkasował w Stanach Zjednoczonych 37,8 mln dolarów, co jest znacznie mniejszym wynikiem, niż przewidywali eksperci. Pierwsza odsłona w jeden dzień (a konkretnie w piątek) zarobiła 39 mln dolarów. Wstępne szacunki dotyczące premiery "Jokera 2" zakładały zysk w wysokości 50-70 mln dolarów.

Według doniesień "The Hollywood Reporter" za "Jokera 2" reżyser Todd Phillips i Joaquin Phoenix ("Gladiator") mieli otrzymać pensję w wysokości 20 mln dolarów. Wynagrodzenie Lady Gagi ("Narodziny gwiazdy") miało zaś wynosić 12 mln dolarów. Budżet całego filmu oszacowano na 200 mln dolarów, a jego straty oblicza się na 150-200 mln.

2. John Carter

Fabuła skupia się na weteranie wojny secesyjnej, który zostaje przeniesiony na Marsa, gdzie zostaje wplątany w konflikt gargantuicznych rozmiarów. Najpierw dostaje się do niewoli 3-metrowych barbarzyńców, a później wpada na księżniczkę Helium, która potrzebuje wybawienia.

Na ekranie mogliśmy zobaczyć m.in. Taylora Kitscha ("Lista śmierci"), Lynn Collins ("Kupiec wenecki"), Willema Dafoe ( "Biedne istoty" ), Dominika Westa ("The Crown"), Bryana Cranstona ("Breaking Bad"), Marka Stronga ("Kingsman: Tajne służby") i Polly Walker ( "Bridgertonowie" ).

Przed premierą "John Carter" jawił się Disneyowi jako spełnienie marzeń, gdyż – przynajmniej na papierze – posiadał fantastyczną planetę, obce rasy i istoty, motyw księżniczki w opałach i złych czarodziejów. Choć film sam w sobie nie był najgorszy i traktował oryginalny materiał tak samo jak współczesne produkcje Fabryki Snów (o ile nie lepiej), zarobił jedynie 284,1 mln dolarów. Po wzięciu pod uwagę inflacji straty finansowe wyniosły od 149 do 265 mln dolarów.

Jak napisała w 2012 roku Nikki Finke z portalu Deadline, "John Carter" padł ofiarą "zgniłego marketingu", który mógł pochwalić się serią generycznych i wprowadzających w błąd zwiastunów. Za inny powód fiaska podaje się fakt, że sale kinowe podczas seansów filmu Stantona w przeważającej większości zapełniały osoby powyżej 25. roku życia . Tu warto nadmienić, że nowość Disneya miała przykuć uwagę zwłaszcza młodszej widowni; tej, która z chęcią wybierała się do multipleksów na "Piratów z Karaibów".

Nie zapominajmy również o recenzjach krytyków, które w sporej mierze były zniechęcające. Obecnie w serwisie Rotten Tomatoes "John Carter" cieszy się 52 proc. pozytywnych recenzji z 240 artykułów. "Bałagan" – podsumował krótko David Denby z tygodnika "The New Yorker".

3. Jeździec znikąd

Akcja rozgrywa się na Dzikim Zachodzie. Rdzenny Amerykanin Tonto znajduje w górskim kanionie sześciu martwych stróżów prawa i jednego żywego. Ranny mężczyzna opowiada swojemu wybawicielowi, że został zwabiony w zasadzkę przez gang bezwzględnego Butcha Cavendisha. Tonto ma osobiste pobudki, by zemścić się na wpływowym przestępcy.

W swoim pełnometrażowym filmie Verbinski przywrócił do życia kultową postać "Lone Rangera" z Teksasu, która została wymyślona na potrzeby słuchowiska w 1933 roku, a w latach 50. przeniesiona na ekran i odegrana przez Claytona Moore'a ("Duch Zorro"). Po ogłoszeniu produkcji u części popkulturowych krytyków zapaliła się czerwona lampka, sugerująca, że nowa ekranizacja odgrzeje zakorzenione głęboko w amerykańskim społeczeństwie stereotypy dotyczące rdzennej ludności Stanów Zjednoczonych.

Do tego w mediach kontrowersje wywołało obsadzenie Deppa w roli Tonto pomimo twierdzeń, że w żyłach gwiazdora płynie "indiańska krew".

4. Zabójcze maszyny

Christian Rivers, który do 2018 roku zajmował się tworzeniem storyboardów filmów Petera Jacksona, stanął za kamerą "Zabójczych maszyn", adaptacji powieści Phillipa Reeve'a o tym samym tytule. Za scenariusz filmowej wersji steampunkowej książki odpowiedzialny był zarówno reżyser trylogii "Władcy Pierścieni" , jak i jej scenarzystka, Philippa Boyens.

Na pokład "Zabójczych maszyn" Rivers zaprosił m.in. Hugo Weavinga (odtwórcę roli Elronda w filmowej adaptacji prozy J.R.R. Tolkiena), Roberta Sheehana ("The Umbrella Academy"), Herę Hilmar ("Zwykły człowiek"), Stephena Langa ("Nie oddychaj") oraz Leilę George ("Królestwo zwierząt"). Wytwórnia Universal Pictures dała nowozelandzkiemu storyboardziście budżet szacowany na około 100-150 mln dolarów.

"Wraz z sukcesem 'Igrzysk śmierci' Hollywood zaczęło dawać zielone światło całej masie adaptacji fantasy i science fiction dla młodzieży, mając nadzieję na znalezienie kolejnej 'wielkiej rzeczy'. Odnotowano kilka mniejszych sukcesów, ale wkrótce stało się jasne, że Harry Potter , Katniss Everdeen, a nawet Bella Swan będą trudnymi bohaterami do zastąpienia" – tak w kontekście klapy "Zabójczych maszyn" napisała Hannah Shaw-Williams z serwisu Screen Rant.

Co więcej, widzowie narzekali na sposób prowadzenia narracji, a także na znaczące różnice między filmem a oryginałem. Owszem, doceniali CGI, niemniej byli świadomi, że słabego scenariusza nie dało się zatuszować toną efektów komputerowych.

5. Dziwny świat

Jak pisał wcześniej w naTemat Bartosz Godziński, "Dziwny świat" został wypuszczony specjalnie w przeddzień (23 listopada) Święta Dziękczynienia, ale nawet to nie przekonało amerykańskich rodzin do pójścia do kina. W samych USA przez 5 dni wyświetlania wykręcił 18,8 miliona dolarów. Dla porównania "Kraina Lodu 2" przez trzy pierwsze dni zgarnęła w Stanach 130 baniek.