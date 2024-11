Co będzie robić Kamala Harris po wyborach w USA? W tle Sąd Najwyższy

– Myślę, że to naprawdę bardzo dobry plan. Uważam, że powinno to się wydarzyć – powiedział prawnik, kiedy dziennikarz John Berman poprosił go o opinię na temat tej propozycji.

– Nie obchodzi mnie wychodzenie poza ramy ani to, co mogą o tym myśleć Republikanie. To leży w waszych kompetencjach. Możecie to zrobić i powinniście to zrobić – zwrócił się Bakari Sellers do Partii Demokratycznej. – Masz świetną wiceprezydentkę, która ma kwalifikacje prawne, by zasiadać w Sądzie Najwyższym. I niech Republikanie szaleją, że w ogóle wspominam o takiej opcji – powiedział z kolei do Joe Bidena na antenie CNN.