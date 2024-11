1. Za dużo mówienia o Donaldzie Trumpie

Według Luntza największym błędem było to, że Harris za dużo zajmowała się Trumpem, zamiast mówić o sobie. "Wielu pytało: Kamala kto? Była nieznaną, niepozorną zastępczynią Bidena" – takie zdanie ma ten ekspert.

2. Harris nie umiała zdystansować się od niepopularnego Bidena

Luntz przypomniał, że wielu Amerykanów oskarżało prezydenta USA o słabnącą gospodarkę, niepewne granice i brak bezpieczeństwa. Harris tymczasem zapytana, co zrobiłaby inaczej, powiedziała: "Nic nie przychodzi mi do głowy".

3. Harris była zbyt niedostępna dla ludzi

Kandydat Republikanów wydawał się być blisko ludzi: Trump przy frytkownicy, Trump w śmieciarce. A Harris? Uśmiechnęła się w pięknym kaszmirowym garniturze z okładki Vogue’a. Dla przeciętnego Amerykanina jest to obcy świat.

4. Harris wybrała złe tematy, którym poświęcała za dużo czasu

Dla obywateli USA miejsca pracy, ceny i imigracja to najważniejsze kwestie polityczne. Tutaj bardziej ufali Trumpowi. Harris jednak skupiła się m.in. na kwestii aborcji i na próżno miała nadzieję, że uda jej się zdobyć decydujące głosy kobiet.

Tak Trump cieszył się z wygranej

– Z każdym uderzeniem mojego serca nie spocznę, dopóki nie zrealizujemy marzeń o silnej Ameryce. To będzie złoty wiek Ameryki. To cudowne zwycięstwo dla naszego narodu, co pozwoli nam uczynić Amerykę znowu wielką – powiedział w swoim przemówieniu.