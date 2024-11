Nowa prognoza pogody. Już dziś w Polsce spadnie śnieg Fot. Wojciech Stróżyk/East News

Prognoza pogody na wtorek, 12 listopada

Po długim weekendzie, we wtorek w całej Polsce przewidywane jest zachmurzenie całkowite. W wielu regionach pojawi się także gęsta mgła, przed czym wcześniej ostrzegał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Mgła może ograniczać widoczność do 100–200 metrów. W komunikacie wspomniano również o możliwym wystąpieniu szadzi.

We wczesnych godzinach porannych temperatury będą ujemne – od -1°C na południu i w centrum kraju, do -2°C na wschodzie, natomiast na północy i zachodzie od 0°C do 1°C. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 2–4°C na południu Polski, do 3–4°C na wschodzie oraz do 3°C w centrum kraju. Na zachodzie osiągnie około 5°C, a najcieplej będzie na Pomorzu zachodnim – nawet do 7°C.

Noc z wtorku na środę również przyniesie całkowite zachmurzenie oraz miejscowe mgły. Prognozy wskazują na opady śniegu i deszczu ze śniegiem w większości kraju. Z wyjątkiem województw zachodniopomorskiego i lubuskiego, gdzie przewidywane są głównie opady deszczu. Miejscami mogą wystąpić opady marznące, które sprawią, że drogi staną się śliskie. W niektórych rejonach, zwłaszcza na wschodzie i południu, możliwe jest, że do rana utworzy się śladowa warstwa śniegu.

Jeśli chodzi o temperaturę w nocy, na Śląsku i w Małopolsce spodziewane są wartości ujemne. W znacznej części kraju termometry pokażą około 0°C, w centrum około 2°C, na północy od 1°C do 2°C, a na Pomorzu Zachodnim – nawet do 5°C.

Prognoza długoterminowa

Jak informowaliśmy w naTemat.pl niedawno IMGW opublikowało prognozę długoterminową, dla Polski. Wynika z niej, że w nadchodzących miesiącach można spodziewać się zwiększonej ilości opadów w stosunku do średniej z lat 1991–2020.

W grudniu opady deszczu w Polsce będą zróżnicowane – od około 36 mm w Gdańsku do około 73 mm w Koszalinie. Średnie dzienne temperatury wyniosą od -3°C do -1°C w Zakopanem, a w Gdańsku i Szczecinie od 1,5°C do 3°C. Prognozy sugerują, że w zachodniej i centralnej Polsce będzie cieplej niż zwykle, podczas gdy w pozostałych regionach temperatury będą zbliżone do średnich wartości.

Styczeń przyniesie najwyższe temperatury tej zimy – nie należy więc obawiać się silnych mrozów. W większości regionów temperatury będą wyższe niż średnia wieloletnia. W Zakopanem prognozowane wartości wyniosą od -4,4°C do -2,2°C, natomiast w Szczecinie od -0,2°C do 1,9°C. Opady będą zbliżone do normy, jednak częściej będą to opady deszczu niż śniegu.

W lutym natomiast można spodziewać się typowo zimowych warunków. Temperatury nie przekroczą średnich wieloletnich: w Zakopanem będą wynosić od -3,6°C do -0,8°C, w Gorzowie Wielkopolskim od -0,5°C do 3°C, a w Szczecinie od 0,1°C do 3,5°C. W lutym przewiduje się więcej opadów niż zwykle, co oznacza większe szanse na śnieg w porównaniu ze styczniem.

